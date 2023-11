Palmeiras terá Allianz com capacidade reduzida para duelo com o América

O Palmeiras se prepara para o duelo contra o América-MG , nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do Verdão ao próprio estádio, após mandar dois jogos seguidos na Arena Barueri. Contudo, a arena não será lotada.

O Allianz Parque terá capacidade reduzida em até 30% devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte, por causa do show sertanejo “Amigos”, que acontece no sábado, dia 2 de dezembro. O mesmo deve acontecer no confronto diante do Fluminense, pela 37ª rodada. Isto significa que a carga máxima deve chegar a cerca de 30 mil ingressos.

A fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti aos assinantes, o Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste.

Até aqui, o confronto tem 19.900 ingressos vendidos, no último parcial divulgado. O duelo conta com valores de R$ 55 até R$ 360, além das gratificações aos sócios Diamante, Platina e Ouro. A venda é liberada para sócios e público geral.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O jogo ganhou toneladas decisivas devido à situação da equipe na tabela. Líder da competição, o Palmeiras depende apenas de si para conquistar o bicampeonato nacional. Afinal, o tempo de Abel Ferreira está empatado com o Flamengo no número de pontos, mas leva grande vantagem no saldo de gols. Assim, caso mantenha o caminho das vitórias, o Verdão conquistará mais um Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter , Instagram e Facebook .