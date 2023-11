Gabi Nunes e Luana projetam amistoso entre Brasil e Japão: ‘Vamos ter que ser compactas’

Gabi Nunes e Luana devem ser titulares no amistoso entre Brasil e Japão. Assim, ambas fizeram uma previsão do jogo. A atacante mirou um duelo difícil e ressaltou as qualidades da adversária. A volante, por outro lado, fez questão de destacar os contra-ataques da Seleção Brasileira.

Brasil x Japão

“O Brasil é um lugar bem especial pra gente. Temos a torcida, temos a nossa família na arquibancada e, para mim particularmente, a Neo Química Arena é um lugar muito especial”, disse Gabi Nunes.

“A gente sabe que será um jogo bem difícil, o Japão é um time muito bom, então a gente tem que aproveitar esses momentos de treino em conjunto para fazermos um ótimo jogo na quinta-feira. Sabemos a qualidade que as japonesas têm, mas também sabemos da nossa qualidade, o quanto a gente está crescendo como equipe, como Seleção”, completou Gabi Nunes.

“Nós temos uma boa mistura entre juventude e experiência e isso é um fator muito importante que a gente tem que explorar. O Japão tem um ataque muito rápido, as japonesas têm uma conexão muito boa entre elas. Então vamos ter que ser muito compactas para não deixar elas confortáveis no jogo. Precisamos procurar o nosso forte, que é o contra-ataque com nossas jogadoras rápidas, e um pouco de força física”, declarou Luana.

Aliás, Brasil e Japão se enfrentam na próxima quinta-feira (30), às 15h15, na Neo Química Arena. Em seguida, as jogadoras brasileiras jogam contra Japão (novamente) e Nicarágua nos dias 3 e 6 de dezembro, respectivamente.

