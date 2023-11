Vasco x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Um dos jogos mais dramáticos da 36ª (antepenúltima) rodada do Brasileirão terá São Januário como palco, Vasco x Corinthians. O clássico entre gigantes que se realiza nesta terça-feira (28/11) às 21h30 (de Brasília) é de extrema importância para a tabela e para a luta contra o rebaixamento. Afinal, com 44 pontos, o Corinthians é o 14º colocado. O Vasco, com 42, é o 16º, primeiro fora do Z4. Assim, quem vencer, respira um pouco mais. Quem perder, corre seríssimo risco de terminar a rodada entre os quatro últimos.

Não dá pra perder, certo? E com a Voz do Esporte você acompanhará tudo sobre este jogo que se desenha emocionante. A transmissão começa bem amis cedo, às 20h (de Brasília), para você entrar no clima. E assim que a bola rolar, o elétrico Christian Rafael estará na narração.