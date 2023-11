Segovinha apaga fotos em redes sociais; jogador vive momento conturbado no Botafogo

Segovinha, do Botafogo, foi um dos jogadores mais adorados pela torcida alvinegra no primeiro turno, enquanto o time de General Severiano vivia grande momento na competição. No entanto, com a má fase e a perda da liderança, o xodó se tornou um dos principais alvos de cobrança e até mesmo de provocação dos rivais. Isso, aliás, está afetando o atacante fora de campo. Nesta terça-feira (28), inclusive, ele apagou todas as publicações e excluiu a foto de perfil das redes sociais.

No empate amargo contra o Santos, no Estádio Nilton Santos, Segovinha fez a falta que resultou na jogada do gol do time visitante. Ele, aliás, no lance de Soteldo, não conseguiu tirar a bola do venezuelano. Assim, foi driblado e viu Messias marcar para o Peixe.

Segovinha abalado após a partida contra o Santos

Ao deixar o estádio no domingo, o jogador paraguaio, de boné e cabeça baixa, estava muito cabisbaixo. Com passos lentos em direção ao estacionamento do Estádio Nilton Santos, o alvinegro demonstrava um semblante muito diferente daquele que tinha durante a primeira metade do Brasileirão. Para alguns torcedores do Botafogo, essa pressão em cima de Segovinha tem uma parcela de culpa do próprio clube, que condicionou a ele uma responsabilidade, talvez, exagerada.

Sem ser titular do Botafogo, entrando no decorrer do segundo tempo dos jogos, na maioria deles com a vantagem a favor no placar, Segovinha recebeu a camisa 10 do time. Mas, não parou por aí. Além disso, na onda da torcida que cantava música para o jogador na arquibancada, o clube começou a comercializar peças relacionados ao jogador, como camisas e moletons.

Evidentemente que, em meio à festa da torcida e a exaltação do clube, Segovinha vivia um grande ambiente no Botafogo. A felicidade era tamanha que o paraguaio chegou a pintar o cabelo em algumas ocasiões.

Números de Segovinha no Botafogo

Desde sua chegada ao Botafogo, Segovinha já disputou 26 jogos, mas ainda não marcou com a camisa alvinegra. Neste período, deu duas assistências. Ele foi contratado por 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões, na época) ao Guaraní-PAR.

