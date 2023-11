O lendário Manuel Neuer vai seguir no Bayern de Munique até junho de 2025. Nesta terça-feira (28), o clube alemão anunciou a extensão de contrato do jogador por mais uma temporada. O mesmo aconteceu com o goleiro reservas Sven Ulreich. Desde 2011 no Bayern de Munique, Manuel Neuer conquistou todos os títulos possíveis pelo clube […]