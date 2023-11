O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou, para sexta-feira (1), o julgamento de John Textor, que vai acontecer na sede do órgão. O caso, aliás, tem relação com as declarações fortes do norte-americano após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, por 4 a 3, de virada. No Nilton Santos, o acionista criticou de […]