Com o triunfo sobre o América-MG, o Flamengo segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, com mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Além disso, com o 3 a 0 no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Rubro-Negro carimbou a vaga em sua oitava Libertadores consecutiva (20 no total). Assim, Tite cumpre o objetivo […]