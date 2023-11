Antes o principal destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares vive sua pior fase desde que chegou ao clube. Em má fase, sem confiança e sob e críticas da torcida, o artilheiro deve, aliás, deixar o time no próximo jogo contra o já rebaixado Coritiba. A bola rola na quarta-feira (29), às 21h30, no […]