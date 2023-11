O Vasco deve ter muitas mudanças no time contra o Corinthians em relação ao empate diante do Athletico-PR, em Curitiba. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu três peças do sistema defensivo de uma vez só na partida: Maicon, Léo e Robson. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, não fica à disposição do técnico Ramón […]