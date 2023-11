Desde a chegada de Tite, um jogador do Flamengo retomou a confiança e tem sido essencial nesta reta final de Brasileirão. Trata-se de Everton Cebolinha, que não só melhorou seu desempenho, como se firmou de vez como titular. Nesse sentido, no último domingo, o atacante marcou o primeiro gol do triunfo sobre o América-MG, em […]