Lazio e Celtic se enfrentaram nesta terça-feira (28/11), pela 5ª rodada do Grupo E da Champions. No fim das contas deste jogo no Estádio Olimpico de Roma, deu Lazio 2 a 0, gols de Immobile, que entrou na etapa final para decidir o jogo. Com o resultado, o time italiano foi aos dez pontos, já […]