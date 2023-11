O PSG se complicou na Champions. Nesta terça-feira (28/11), em pleno Parc des Princes, empatou para o Newcastle em 1 a 1. E ficou no lucro. Perdia por 1 a 0, gol de Isak, até os 52 minutos da etapa final, num pênalti no mínimo polêmico cobrado por Mbappé. Com isso caiu para terceiro lugar […]