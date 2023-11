Com boa sequência como titular no Palmeiras, o atacante Breno Lopes é uma das atrações da equipe no jogo contra o América Mineiro, nesta quarta-feira (29). O Alviverde, líder compartilhado do Brasileirão, com o Flamengo, precisa vencer e secar o adversário. Mas Breno aproveita o momento para mostrar sua gratidão com o espaço que tem […]