Um princípio de briga entre torcedores do Vasco após o quarto gol do Corinthians marcou o jogo disputado nesta terça-feira (29), em São Januário, e vencido pelos paulistas por 4 a 2. A confusão, que partiu do bate-boca para o arremesso de objetos no gramado e na direção do banco de reservas corintiano, se estendeu […]

O post Confusão, protesto e arremesso de objetos marcam Vasco x Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.