Apesar da liberação parcial do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Coritiba ainda não confirmou presença de público para o jogo com o Botafogo. Aliás, a bola rola nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o clube afirma esperar a manifestação do órgão para […]

O post Jogo entre Coritiba e Botafogo ainda não tem presença de público confirmada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.