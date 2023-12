O que o Palmeiras precisa para ser campeão na próxima rodada?

A vitória em cima do América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (29),fez o torcedor do Palmeiras começar a fazer contagem regressiva para mais um título brasileiro. Com 66 pontos somados, o Verdão abriu três pontos de vantagem para Botafogo, Flamengo e Atlético-MG. Com mais dois jogos para disputar, o time de Abel Ferreira pode conquistar a taça já na próxima rodada. O Verdão precisaria terminar a 37ª rodada com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Apesar de ter um saldo de gols melhor que os três concorrentes ao título, o torneio não pode definir o Palmeiras como campeão por conta disso, faltando um jogo. Assim, o Alviverde tem dois cenários para conquistar o caneco já no próximo final de semana. [caption id="attachment_565481" align="aligncenter" width="1280"] Palmeiras pode ser campeão já na próxima rodada - Foto: Cesar Greco/Palmeiras[/caption] O Palmeiras encara o Fluminense no domingo, às 16h, no Allianz Parque. Em caso de vitória, somará 69 pontos e torce para que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo não vençam seus jogos na rodada. Assim, nenhum outro time conseguirá alcançar o time de Abel Ferreira na tabela. Contudo, caso o Palmeiras empate com o Fluminense, somará 67 pontos e vai precisar torcer por derrotas do trio na 37ª rodada. O Verdão também precisará de tropeços de Grêmio e Bragantino caso a dupla vença nesta quinta-feira (30). Se perder, não tem chances de conquistar o título na 37ª rodada, mesmo que todos os outros três concorrentes percam seus respectivos jogos. A diferença seguiria em três pontos, e a decisão iria para a última rodada. Palmeiras diz que não vai secar os rivais Neste momento, o Palmeiras não pensa nos seus adversários e busca apenas conquistar os pontos que necessita. Após o duelo contra o América-MG, o auxiliar Vitor Castanheira disse que ''não vai secar os rivais''. Contudo, uma ajudazinha será bem vinda para chegar ao título brasileiro no fim de semana. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.