Liverpool vira no fim, e bate Fulham num jogaço: 4 a 3

Liverpool e Fulham fizeram um jogaço, em Anfield, neste domingo (3/12) pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com muitas variáveis e chances de ouro para as equipes, o duelo terminou numa elétrica vitória por 4 a 3 do Liverpool, que virou o jogo nos minutos finais. Os gols dos Reds foram de Leno (contra), Mc Allister, Endo e Alexander-Arnold. Harry Wilson, Tete e Reid fizeram os gols dos londrinos. Veja aqui a tabela de classificação da Premier League O Liverpool chegou aos 31 pontos e pode terminar a rodada em segundo lugar, atrás apenas do Arsenal, o líder com 33. Mas o Mancehster City, que ainda joga na rodada e tem 29, pode ultrapassá-lo. [caption id="attachment_567539" align="aligncenter" width="900"] Szoboszlai, do Liverpool (de vermelho) disputa a bola com o mexicano Raul Jiménez, do Fulham Foto: Paul Ellis/ AFP via Getty Images[/caption]

Liverpool na frente, mas Fulham busca o empate

O primeiro tempo foi excelente. O Liverpool chegou várias vezes perto do gol e o Fulham, em lances de velocidade, também rondou área dos Reds. Luiz Díaz quase marcou um belo gol de fora da área para o Reds. Mas a primeira pintura que entrou quem fez foi Alexander-Arnold. O lateral do Liverpool cobrou falta genial e colocou o seu time na frente, aos 20 minutos. O goleiro Leno que foi na bola acabou sendo considerado o autor do gol contra. Mas nem deu tempo para a torcida da casa celebrar. Aos 24, Robinson fez ótima jogada pelo flanco e serviu harry Wilson, que colocou 1 a 1. O Liverpool seguiu em cima e, aos 39, veio mais um golaço, num chute de fora da área de Mac Allister que foi no ângulo. Só que o Fulham não deixou barato. Afinal, em jogada iniciada por Andreas Pereira (ex-Flamengo) Tete deixou tudo igual. E o Fulham não virou porque fez um gol anulado pelo VAR.

Virada e revirada

No segundo tempo, o Fulham voltou mais fechado, o que fez o Liverpool ser dominante. Mas quem não faz, leva. Aos 35, após passe do brasileiro Willian (ex-Corinthians e Seleção) pela esquerda, Cairney cruzou e o jamaicano Decordova-Reid virou o jogo para o Fulham. Aí é que a coisa pegou fogo de vez. O Liverpool se lançou todo ao ataque, nem quis saber que dava espaços para contra-ataques. E a estratégia deu certo. Aos 43, Salah ajeitou e Endo, de fora da parea, empatou. Dois minutos depois, Alexander-Arnold garantiu a vitória de virada deste jogo sensacional.

Jogos da 14ª Rodada da Premier League

Sábado (2/12) Arsenal 2x1 Wolverhampton Brentford 3x1 Luton Town Burnley 5x0 Sheffield United Nottingham 0x1 Everton Newcastle 1x0 Manchester United Domingo (3/12) Chelsea 3x2 Brighton Liverpool 4x3 Fulham West Ham 1x1 Crystal Palace Bournemouth 2x2 Aston Villa Manchester City x Tottenham - 13h3o