Justiça decreta prisão de jogador do Taubaté

A polícia prendeu o jogador ,do Taubaté, Carlos Guilherme Santos de Oliveira, o Carlinhos, nesta terça-feira (5). Ele, afinal, é o principal suspeito de matar o namorado da ex-companheira. O crime ocorreu no último domingo (3), em Jandira, na Grande São Paulo. Carlinhos fugiu logo após o crime e não foi localizado de acordo com o Boletim de Ocorrência. O caso ocorreu na rua Prudenciano Alves Lima, no bairro Infants Garden. A vítima é Deivid Wesley Serafim, de 28 anos. A acusação sobre Carlinhos é que ele tenha feito o crime com golpes de martelo, enxada e faca. [caption id="attachment_569289" align="alignnone" width="769"] Carlinhos matou o namorado da ex-companheira - Foto: Divulgação / Pouso Alegre[/caption] Aliás, a mulher explicou que Carlinhos entrou na casa dela por volta das 6h do domingo e cometeu o crime. Ela ainda contou aos policiais que terminou o relacionamento com Carlinhos há duas semanas e iniciou novo namoro, com Deivid. Em entrevista ao G1, o empresário de Carlinhos disse que não tinha conhecimento da acusação. Alias, ele explicou ainda que não conseguiu contato com o atleta.Carlinhos é lateral-esquerdo. O Taubaté contratou o jogador há um mês para a disputa do Campeonato Paulista. Antes, o ala vestiu as cores do Primavera-SP, Inter de Bebedouro-SP, São Bernardo-SP, Lemense-SP, Joinville-SC, Floresta-CE, Boa Esporte-MG e Pouso Alegre-MG.