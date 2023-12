Empresário garante sequência de Cássio no Corinthians: ‘Continua em 2024’

A continuidade de Cássio no Corinthians se tornou uma das principais pautas no clube recentemente. Isso porque o maior goleiro da história do Timão, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em casa, no último sábado (02), deixou seu futuro em aberto. Contudo, o empresário do atleta, Carlos Leite, em contato com a ‘Espn’ assegurou a permanência do ídolo na equipe paulista.

“O Cássio é atleta do Corinthians e continua para 2024”, garantiu o representante.

A declaração bombástica de Cássio veio na zona mista, na Neo Química Arena, e surgiu de um questionamento com a aposentadoria do lateral-esquerdo, Fábio Santos.

“Não sei, tenho contrato. Geralmente fala de sair quando tem proposta, não sei se tem, tenho contrato com o Corinthians. Futebol não dá para cravar nada, vem demonstrando que nada é certo”, admitiu o arqueiro.

A declaração feita pelo goleiro causou estranheza na diretoria e comissão técnica do Timão. Ambos setores se disseram surpresos com a afirmação. Afinal, o jogador tem contrato com o Coringão até o fim do próximo ano.

Um dos clubes que observam a situação de Cássio é o Grêmio, clube onde ele atuou nas categorias de base. Por sinal, o desejo do Imortal no atleta foi confirmado pelo diretor de futebol do time gaúcho, Luís Vagner Vivian, também em contato com a ‘Espn’.

“Temos vários goleiros em monitoramento, inclusive ele. Mas as decisões serão definidas mais à frente”, admitiu o dirigente do Grêmio.

Trajetória de Cássio

O arqueiro está no Corinthians há 11 anos, sua primeira temporada foi em 2012. Desde então, ele acumula 692 partidas pela equipe, se tornando o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Coringão. A propósito, ele soma nove títulos pelo clube, sendo decisivo em alguns como a Libertadores e o Mundial.

Anteriormente, Cássio atuou pelo Grêmio entre 2004 e 2007. Em seguida, se transferiu para o PSV, da Holanda, até que voltou ao Brasil, exatamente para o Timão.

Prioridade no Corinthians

Uma iminente reformulação no elenco do Corinthians vem sendo levantada nos últimos meses. Apesar disso, Cássio é um dos poucos atletas, que o técnico Mano Menezes tem uma prioridade para que permaneça no elenco para a próxima temporada.

