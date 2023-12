Fluminense define lista de inscritos para o Mundial de Clubes

O Fluminense já mandou para a Fifa a lista dos 23 jogadores inscritos no Mundial de Clubes. Assim, na relação, divulgada pela entidade máxima do futebol mundial nesta quarta-feira (6), as novidades foram as ausências do meia Leo Fernández e do atacante Lelê.

Anteriormente, o técnico Fernando Diniz tinha quatro jogadores disputando essas duas vagas para o Mundial. Dessa forma, com Leo Fernandes e Lelê fora, o volante Tiago Santos e o meia Daniel foram confirmados na listagem.

Atual campeão da Libertadores o Fluminense está classificado para as semifinais do Mundial de Clubes que será disputado na Arábia Saudita. A data de estreia tricolor, no entanto, ainda não foi confirmada. A delegação embarca para o país árabe no dia 12 de dezembro.

Aliás, além do Fluminense, outras seis equipes participarão do Mundial de Clubes deste ano. Assim, são elas: Manchester City (Inglaterra), León (México), Al-Ittihad (Arábia Saudita), Al-Ahly (Egito), Auckland City (Noza Zelândia) e Urawa Red Diamons (Japão).

Veja a lista de inscritos do Fluminense

Goleiros

Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Laterais

Samuel Xavier, Guga, Marcelo e Diogo Barbosa