Flamengo reúne grandes nomes do futebol para homenagear Filipe Luís

Os últimos dias de Filipe Luís no Flamengo têm sido para lá de emocionantes. Afinal, desde domingo, quando fez a sua última partida no Maracanã, o lateral recebeu diversas homenagens. Na noite de terça-feira (5), a FlaTV, canal de YouTube oficial do Mais Querido, reuniu grandes nomes do futebol para o “Valeu Queridão”, uma obra em homenagem a Filipe que, claro, não aguentou a emoção e foi às lagrimas.

O conteúdo especial começou com nada mais, nada menos que Zico. O Galinho enalteceu a história de Filipe Luís no futebol e, claro, com a camisa do Flamengo. Posteriormente, foi a vez de Júnior também mandar o seu recado para o rubro-negro.

Além dos ídolos rubro-negros do passado, o Flamengo foi atrás de figuras importantes na carreira de Filipe, em ordem cronológica. Assim, evidentemente que grandes nomes do Atlético de Madrid participaram do vídeo, como Simeone, Griezmann, Godín e Koke.

“Te admiro, te sigo no Brasil, você cansou de ganhar”, disse Simeone, em trecho de sua homenagem para Filipe Luís.

Ídolos recentes do Flamengo

Jogadores campeões ao lado de Filipe Luís com a camisa rubro-negra também participaram do vídeo. Do atual elenco, jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, David Luiz, Ayrton Lucas e, claro, o técnico Tite, falaram. Mas, citando treinador, Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, também deixou a sua contribuição.

“Olá, Luís. Sei que você vai ser homenageado, vai deixar a carreira de jogador. Mas você ainda tem muito para dar ao futebol. Penso que você vai continuar uma carreira de treinador, porque você tem uma paixão e gosta muito do treino. Te desejo as maiores felicidades nessa nova caminhada, não vai ser fácil, porque quando deixamos de jogar, os primeiros dias são um pouco confusos, mas você terá a certeza de que a outra carreira que você já está preparando, que eu sei. Há muito tempo, nós dois falamos sobre isso”, disse Jorge Jesus.

Nomes que já deixaram o Flamengo, assim como Jesus, também deram seus depoimentos. Diego Alves e Diego Ribas, que estiveram no Maracanã no último domingo, agradeceram o ex-companheiro por tudo que fez pelo futebol. Quem também deixou recado foi Renato Gaúcho, que trabalhou no Rubro-Negro em 2021. O mesmo aconteceu com Dorival Júnior, campeão em 2022 da Libertadores e da Copa do Brasil pelo time carioca.

Por fim, o jogador também recebeu uma grande homenagem de seus familiares que, além de mandarem vídeos para o material, estiveram presentes durante a gravação no estúdio.

Última partida da carreira de Filipe Luís

Será nesta quarta-feira que Filipe Luís dará, oficialmente, o adeus ao futebol como jogador. O lateral viajou com a delegação rubro-negra para São Paulo. Às 21h30, o Flamengo vai até o Morumbi para encarar o Tricolor Paulista.

