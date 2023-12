Vasco x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Vasco terá São Januário lotado para o seu jogo mais importante do ano. Afinal, nesta quarta-feira (6/12), às 21h30 (de Brasília), enfrentará o Bragantino ciente de que este jogo serlará o seu destino. No momento, tem 42 pontos, em 16º e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o Bahia está na sua cola (41 ) e recebe o Atlético-MG. Com isso, o Cruz-Maltino já sabe. Venceu, está a salvo. Empatou ou perdeu, vai ter de rezar por fracasso dos baianos. Ou irá para a Série B mais uma vez. O Bragantino, com 62 pontos, não perde o sexto lugar e está garantido na fase preliminar da Libertadores-2024. Este jogo de alto grau de dramaticidade terá uma cobertura muito especial da Voz do Esporte. A melhor mídia digital de 2023 pela ACEESP inicia a sua cobertura a partir das 20h (de Brasília), com um esquenta que vai de deixar dentro da partida. Começando o jogo, Diego Mazur estará na narração.

Os comentários desta partida ficam com Paulo Carvalho. Já David Silva comanda as reportagens. Terminando o jogo, siga com a Voz e toda repercussão do duelo.

