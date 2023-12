Barcelona tem interesse na contratação de joia do futebol alemão

O Barcelona tem por tradição ir em busca de jovens promessas no mercado internacional para sair na frente de seus rivais e contratar grandes talentos. Desta vez, o nome que está no radar do clube catalão é o do alemão Almugera Kabar, de 17 anos. Lateral-esquerdo do Borussia Dortmund, ele foi campeão pela seleção sub-17 do Mundial da categoria e cobrou o pênalti do título sobre a França.

Segundo o site “Mundo Deportivo”, as principais qualidades de Kabar que atraíram o Barcelona foram a sua presença física (1,87 de altura), velocidade e finalização.

Atualmente, o lateral participa, constantemente, dos treinos do time principal do Borussia, embora ainda não esteja presente jogos. Assim, essa é uma preocupação de Almugera Kabar caso realmente deixe o clube alemão. Ou seja, o alemão gostaria de ter uma garantia de sua projeção em seu novo clube.

Situação de Kabar com o Borussia

Atualmente, Almugera Kabar tem contrato com o Borussia Dortmund até o fim de junho de 2026. Dessa forma, caso queira concretizar a contratação do lateral, o Barcelona terá que oferecer uma compensação financeira aos alemães.

