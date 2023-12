Cruzeiro x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Líder e quase campeão brasileiro, o Palmeiras deve confirmar o seu 12º caneco (segundo seguido) na competição nesta quarta-feira (6/12), contra o Cruzeiro no Mineirão. Afinal, o time tem 69 pontos e oito gols a mais do que o Atlético, que tem 66 pontos e só será campeão se vencer e tirar toda a diferença. Não por acaso, o Verdão tem 99,97% de chance de título e o Galo 0,027%. O Flamengo também tem chance matemática, com 66 pontos. Contudo teria de tirar 15 gols de déficit. Já o Cruzeiro , com 46 pontos, escapou do rebaixamento e precisa de um empate para confirmar uma vaga na Sula.

E você já sabe: cobertura de primeira linha e com todos os detalhes, antes, durante e depois da partida é com a Voz do Esporte. E não será diferente desta vez. A equipe da Voz preparou uma transmissão cinco estrelas, que começa com o tradicional pré-jogo, a partir das 20h. E o elétrico Christian Rafael estará na narração.