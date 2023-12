Palco histórico para o Palmeiras pode ser também o do 12º título brasileiro

O Mineirão pode voltar a ser importante na história do Palmeiras. Isso porque foi no estádio que o Alviverde representou a Seleção Brasileira no dia 7 de setembro de 1965. Na ocasião, a equipe paulista venceu o amistoso contra o Uruguai por 3 a 0, na Taça da Independência. Foi a inauguração do estádio. Agora, 58 anos depois, o local pode voltar a ser marcante na história do clube, pois provavelmente será onde garantirá o 12º título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (6/12) contra o Cruzeiro.

Aquele duelo em 1958 significou o primeiro convite, dentro do cenário nacional, para que um time representasse a Amarelinha. Na oportunidade, toda a delegação do Palmeiras, incluindo comissão técnica, jogadores titulares e reservas serviram a Seleção Brasileira. Os gols da equipe da Primeira Academia foram marcados por Rinaldo, Tupãzinho e Germano.

Além do título da Taça da Independência, o Palmeiras ganhou bastante prestígio. O episódio de representar a Seleção e o troféu, aliás, se tornou muito relevante na história do clube. O time que iniciou a partida foi Valdir de Morais; Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio e Ferrari; Dudu e Ademir da Guia; Julinho Botelho, Servílio, Tupãzinho e Rinaldo.

Picasso, Valdemar Carabina, Zequinha, Germano, Ademar Pantera e Dario Alegria entraram nos lugares de Valdir de Morais, Djalma Dias, Dudu, Julinho Botelho, Tupãzinho e Rinaldo, respectivamente. A propósito, o treinador foi o argentino Filpo Núñez, o segundo estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira. O primeiro foi o uruguaio Ramón Platero, em 1925.

Palmeiras solicita a tutela da taça após 20 anos

O troféu entregue após a vitória da Primeira Academia sobre o Uruguai esteve em exibição no Museu do Mineirão por mais de 20 anos. Ou seja, sem conhecimento do Palmeiras. Depois que soube da localização do título, o clube pediu a recuperação da tutela. Assim, desde 1988, a Taça da Independência se encontra exposta na sala de troféus do Alviverde.

Mineirão pode voltar a ser importante

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Mineirão, pela 38ª rodada da Série A. O time paulista depende apenas dele para ser campeão. Como está na liderança do torneio, com 69 pontos, precisa apenas da vitória ou do empate para garantir o 12º título brasileiro. Se perder, seus concorrentes, o Atlético e o Flamengo, além de um resultado positivo terão que diminuir diferença no saldo de gols. No caso do Galo amenizar uma vantagem de oito gols e do Rubro-Negro de 16.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook