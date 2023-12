Torcedores do Santos jogam sal grosso no entorno da Vila Belmiro: ‘Pelo Pelé’

Os santistas vivem momentos de angústia nesta quarta-feira (6), afinal, às 21h30, o time entra em campo para jogar a vida em busca da permanência na Série A. Para dar uma “ajudinha” na equipe para o jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, torcedores jogaram sal grosso nos arredores do estádio.

Além de círculo por volta do Alçapão, alvinegros chegaram a escrever frases com o sal. Uma delas, inclusive, se refere ao Rei Pelé.

“Pelo Pelé”, montou o torcedor. Em outro local, a frase é: “sai, zica”.

Situação do Santos nesta última rodada

O Santos é o 15° colocado do Brasileirão, com 43 pontos. Em sua cola, o Vasco, 16°, tem 42. Enquanto isso, o Bahia, primeiro time na zona do rebaixamento, tem 41. Ou seja, o Peixe depende apenas de si para garantir a sua permanência na elite do futebol nacional. Assim, se vencer o Fortaleza, descarta a chance do primeiro rebaixamento em sua história.

Mas, e se o Peixe não vencer?

Em caso de um tropeço na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano terá que torcer revés de Vasco e Bahia.

