Bahia x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Drama na Arena Fonte Nova nesta noite (6/12, às 21h30 de Brasília) no jogo entre Bahia x Atlético-MG. Para o Galo, muita emoção: o título é quase impossível (tem de vencer e o Palmeiras perder, mas precisa tirar um déficit de oito gols no saldo). Por isso, com seus 66 pontos, o importante é ter um bom resultado para não perder um lugar no G4, que vale vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Mas para o Bahia, a coisa é (literalmente) mais embaixo. Com 41 pontos, está em 17º lugar, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Caso perca, estará rebaixado. Se empatar, tem de torcer por derrota do Vasco para não voltar à Série B. E mesmo vencendo, precisará torcer por tropeços de Santos ou Vasco. Ou cai.

