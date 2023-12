Santos x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (6/12) pela última rodada do Brasileirão. Para o Leão cearense o jogo é quase um amistoso. Afinal, está com 51 pontos, em 10º lugar, já garantido na Sul-Americana-2024. Assim, o máximo que almeja é ganhar mais uma posição para melhorar a sua premiação. Porém, para o Peixe a coisa é diferente. Com 43 pontos, está na seguinte situação: uma vitória pode levá-lo ao 14º lugar e uma vaga na Sul-Americana. Mas, uma derrota, pode significar um rebaixamento inédito. Para acompanhar este jogo dramático para os santistas, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, começando com um pré-jogo, a partir das 20h, que te colocará dentro da Vila Belmiro. E com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares estará na narração e no comando.

A Voz do Esporte também terá Giovanni Danjo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Logo após o apito final, siga com o pós-jogo completo, com a repercussão e a colocação final das equipes no Brasileirão. Não dá pra perder.

