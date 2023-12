Finalista de Sul-Americana tenta ‘anular’ rebaixamento na Argentina

Vice-campeão da Sul-Americana em 2019, perdendo a final para o Independiente del Valle, o Colón viveu uma temporada de 2023 bem menos laureada do que há quatro anos. Não à toa, a briga do clube de Santa Fé, neste momento, é de tentar a anulação do rebaixamento através dos bastidores.

A argumentação do Colón é de que houve uma irregularidade da própria organização do torneio ao modificar o regulamento em meio a disputa. Em Assembleia Extraordinária da Associação do Futebol Argentino (AFA), realizada no mês de junho, ficou decidido que seriam duas e não três equipes rebaixadas.

A medida tem como objetivo sustentar a disputa da primeira divisão nacional com 28 equipes. Nesse sentido, os qualificados para jogarem a elite argentina em 2024 são Independiente Rivadavia e Deportivo Riestra.

O Sabalero aponta que esse tipo de decisão teria de ser tomada pelo Comitê Executivo e não via Assembléia. Além disso, pontos como a ausência do Talleres na votação e uma possível falta de clareza com a confirmação da mudança no regulamento. Mais precisamente, sobre o que deveria ocorrer se o último colocado na tabela anual também fosse o lanterna no sistema de promédio.

Fato é que, segundo a avaliação da imprensa local, as possibilidades práticas da movimentação do vice-campeão de Sul-Americana terem sucesso são muito pequenas. Mesmo que, no sentido burocrático, o clube tenha apresentado sua reclamação em tempo hábil, de acordo com o que prevê o regulamento.

