León/MEX divulga lista de convocados para o Mundial de Clubes

Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf e representante desta confederação no Mundial de Clubes-2023, o León, do México, divulgou a sua sua lista de jogadores para a competição que terá início no dia 12 de dezembro, na Arábia Saudita.

Veja a lista abaixo:

GOLEIROS

Alfonso Blanco, Oscar García e Rodolfo Cota

DEFENSORES

William Tesillo, Ivan Moreno, Jaine Barreiro, Adonis Frias, Osvaldo Rodríguez, Paul Bellon e Oscar Villa

MEIO-CAMPISTAS

Fidel Ambriz, Ivan Rodríguez, Elias Hernández, Angel Mena, Omar Fernández, Borja Sánchez, José Ramírez e Lucas Romero

ATACANTES

Brian Rubio, Nico López, Federico Viñas, Plátano e Sebastián Santos

León no Mundial

O León estreia na competição no dia 15/12 enfrentando o campeão da Champions da Ásia, os japoneses do Urawa Reds. O jogo será no Príncipe Abdullah, em Jeddah. Quem passar desta partida fará a semifinal contra o Manchester City, no dia 18, também em Jeddah, mas no Rei Abdullah.

Apesar de campeão continental, o León não vem bem na temporada. Foi apenas o oitavo colocado na fase de grupos do Apertura mexicano e foi eliminado nas quartas pelo América. O time não teve jogador convocado para a seleção mexicana na última data-Fifa. Di Yorio, autor do gol do título da Champions da Concacaf no 1 a 0 sobre o Los Angles FC/EUA, não está mais no clube, hoje defende o Pachuca.

