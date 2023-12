De Bruyne é surpresa na lista do Manchester City para o Mundial de Clubes

A Fifa revelou o elenco dos times que vão disputar o Mundial de Clubes 2023, com uma surpresa de Kevin De Bruyne entre os 23 jogadores do Manchester City. O meia se recupera de uma cirurgia na coxa direita e chegou a dizer que só deveria voltar a jogar em janeiro e, com isso, estaria fora da competição. Porém, o belga está relacionado para o torneio e pode estar no caminho do Fluminense na caminhada rumo ao título.

Além disso, os clubes podem mudar a lista até 24 horas antes de estrear no Mundial e poderá ter mudanças nas equipes.

De Bruyne não entra em campo desde agosto deste ano. O belga lesionou a coxa direita na final da Champions 2022/23, em maio, chegou a se recuperar para o início do atual temporada, mas teve uma recaída na primeira rodada da Premier League. Em agosto, passou pela cirurgia e segue em processo de recuperação.

Outro destaque entre os relacionados do Manchester City é a presença de Matheus Nunes, meio-campista luso-brasileiro que também se recupera de lesão. Dessa maneira, o técnico Pep Guardiola não terá grandes ausências no torneio que será disputado na Arábia Saudita.

Além do City, o Al-Ittihad também pode estar no caminho do Fluminense

Outros clubes estão quase completos. O Al-Ittihad, outro possível adversário do Fluminense, inscreveu o volante Kanté, que está fora dos gramados por quase um mês. Benzema, que saiu de campo com dores lombares no último jogo da equipe, participou dos treinamentos nesta semana e é mais um destaque na lista.

O clube saudita enfrenta o Auckland City na primeira fase, no dia 12 de dezembro. Caso passe no primeiro duelo e avance também nas quartas de final, contra o Al-Ahly, do Egito, o time de Benzema será o adversário do Fluminense na semifinal do torneio.

