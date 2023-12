Bryan Zaragoza será o primeiro reforço do Bayern para a próxima temporada

O Bayern de Munique confirmou, nesta quarta-feira (06), sua próxima contratação para a próxima temporada, 2024/2025. Trata-se do atacante, de 22 anos, Bryan Zaragoza, do Granada, da Espanha. Ele segue emprestado no time espanhol até o final da atual temporada e depois se apresenta a equipe alemã.

A equipe bávara e o jogador assinaram contrato por cinco anos, mas não há informação sobre os valores. De acordo com a imprensa espanhola e alemã, a negociação esteve próxima dos 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 79 milhões na cotação atual).

“Bryan Zaragoza é um ponta forte, muito rápido e extremamente ágil que pode ser usado em ambos os lados. Ele é imprevisível, perigoso e muito bom em situações de um contra um”, detalhou Christoph Freund, diretor de futebol do Bayern.

Bryan está na sua quarta temporada como jogador profissional. Aliás, ele estreou no humilde El Ejido, na temporada 20/21, em período de empréstimo junto ao Granada. O atacante retornou ao clube que é dono dos seus direitos, retornou à base, mais especificamente na equipe B. Até que em 2022 passou a ter sequência no elenco principal.

Na temporada 22/23, ele atuou em 36 partidas, com cinco gols marcados. Já no atual cenário, Zaragoza se tornou o destaque do time que luta contra a queda na liga espanhola. Prova disso são os cinco gols e duas assistências em 14 jogos. Posteriormente, as boas atuações lhe renderam uma convocação para a seleção principal da Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook