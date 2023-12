Liverpool vence e segue à caça do líder Arsenal

O Liverpool confirmou o favoritismo e venceu o Sheffield United, fora de casa, no Bramall Lane, pela 15ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (6/12): 2 a 0. Os gol foram do zagueiro Van Dijk, no primeiro tempo, e do húngaro Szoboslai, nos acréscimos da etapa final. Os Reds foram muito superiores, mas perderam várias chances. Não por acaso, o goleiro Foderingham foi o melhor em campo. Com a vitória, o Liverpool foi aos 34 pontos, dois atrás do líder Arsenal.

O jogo marcou a estreia do treinador Chris Wilder no comando do Sheffield. Mas, na realidade, foi a volta do treinador que já fez sucesso na equipe. Ele assume a vaga de Paul Heckingbottom, que caiu após o time levar de 5 a 0 do Burnley na rodada passada. Como perdeu mais uma, o Sheffield segue na lanterna, com apenas cinco pontos.

Liverpool leva susto, mas depois domina

Diante de um rival que ocupa o último lugar da Premier League era de se esperar um Liverpool em cima. Entretanto, foi o Sheffield que quase marcou com McAtee logo no início, obrigando o goleiro Kelleher (substituindo Alisson) a boa defesa. Mas logo o Liverpool tomou conta do jogo, a ponto de sair para o intervalo com 80% de posse, 9 finalizações a 3 e nove escanteios a seu favor com nenhum contra. Dessa forma, não foi surpresa sair em vantagem no primeiro tempo. Mas com placar magrinho, gol de Van Djik aos 36 minutos, concluindo com uma bomba o escanteio cobrado por Alexander -Arnold.

No segundo tempo, aos dez minutos, Salah quase ampliou. Mais tarde, Darwin Núñez, livre, teve tudo para fazer o segundo gol dos visitantes. Porém, Foderingham, com grande defesas, evitou. Com o tempo, de tanto tentar, o Liverpool foi cansando. Somente aí, o Sheffield começou a mostrar as garras. Passou a alugar a intermediária de ataque. Mas não finalizava com qualidade. Nenhuma bola foi na direção certa, facilitando a vida da defesa dos Reds. E os visitantes ampliaram no fim com Szoboslai.

Jogos da 15ª rodada da Premier League

Terça-feira (5/12)

Wolverhampton 1×0 Burnley

Luton Town 3×4 Arsenal

Quarta-feira (6/12)

Sheffield United 0x2 Liverpool

Fulham x Nottingham Forest

Crystal Palace x Bournemouth

Brighton x Brentford

Manchester United x Chelsea

Aston Villa x Manchester City

Quinta-feira (7/12)

Everton x Newcastle – 16h30

Tottenham x West Ham – 17h15

