Reunião entre Lionel Scaloni e presidente da AFA é adiada

A situação envolvendo a continuidade no médio e longo prazo do técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, ganhou um novo capítulo ‘nebuloso’ nesta quarta-feira (6).

De acordo com informação que foi veiculada pelo portal TyC Sports, o treinador da Albiceleste tinha uma reunião marcada para ocorrer na manhã de hoje com o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia. A reunião em questão ocorreria em Miami, na Flórida, cidade que abriga o sorteio da fase de grupos da Copa América 2024 na próxima quinta.

Porém, por motivo que permanece como desconhecido, o planejamento de Scaloni foi alterado e o mesmo chegará na cidade somente amanhã, no início da tarde. Sendo assim, não haverá tempo hábil para que ambos conversem, ao menos, antes do sorteio.

Insatisfações de Scaloni

A ideia seria de ‘aparar arestas’ junto ao treinador que, nos bastidores, manifestou desconcentamento com o manejo da AFA para com a seleção. Em especial, aspectos de logística para atuações da Argentina em casa e o desejo por agendamento de amistosos com seleções mais competitivas em datas disponíveis.

Não à toa, depois da vitória sobre o Brasil, pelas Eliminatórias, o tom da entrevista dada pelo treinador campeão do mundo foi um tanto quanto misterioso e surpreendente.

“Tenho que parar a bola e começar a pensar, eu tenho muitas coisas para pensar durante esse tempo. Esses jogadores deram muito para a comissão técnica e eu preciso pensar muito sobre o que vou fazer. Não é um adeus ou qualquer outra coisa, mas preciso pensar porque a régua é muito alta e é complicado continuar vencendo. Esses caras estão dificultando as coisas, então, é hora de pensar sobre isso. Depois, vou falar com o presidente (da AFA, Chiqui Tapia) e com os jogadores. Esta seleção precisa de um técnico que tenha toda a energia possível e que esteja bem. Estou comentando o que está acontecendo”, disse o treinador na oportunidade.

