Com dois gols de McTominay, Manchester United bate o Chelsea

Deu Manchester United no clássico desta quarta-feira (6/12), no Old Trafford, pela 15ª rodada do Inglês, Com dois gols de McTominay, os Red Devils construíram um triunfo merecido diante de um aguerrido Chelsea. Além disso, os Blues apesar de dominados, lamentaram a falta de sorte: duas bolas na trave. O gol do time londrino foi de Palmer.

O resultado levou o Manchester City aos 27 pontos, em sexto lugar. Mas ainda pode perder uma posição para o Newcastle, que joga nesta quinta-feira. O Chelsea tem 19 pontos, em décimo lugar, posição que manterá ao fim da rodada.

Manchester United, em cima, sai na frete

O Manchester United começou o jogo massacrando. Pressionou demais por todos os lados, com Antony e Garnacho muito bem pelos flancos. Não por acaso, aos 20 minutos o time da casa somava 11 finalizações, contra duas do Chelsea. Numa delas, Antony sofreu pênalti de Enzo Fernández. Mas Bruno Fernandes bateu e o goleiro Sánchez defendeu. Aliás, o goleiro do Chelsea seguiu fazendo boas defesas, mas não conseguiu evitar que um chute de McTominay morresse no seu gol. Manchester United 1 a 0.

Reação do Chelsea

Contudo, o Chelsea era perigoso. Podia ter menor número de finalizações, mas tinha o controle da bola (53%). Assim, quando encaixava contra-ataque era perigoso. Dessa forma, mandou uma na trave com Mudryk. Enfim, acabou empatando ainda no primeiro tempo. Mudryk tocou para Palmer. Este foi limpando a marcação e bateu cruzado, fraquinho colocando 1 a 1 no placar.

No segundo tempo, assim como ocorreu na etapa inicial, o United ficou em cima. Aos 15, chegou a pedir um pênalti (bola na mão), mas desconsiderada pelo VAR. Contudo, aos 24, um contra-ataque do United pela esquerda terminou em sucesso. Garnacho recebeu pela esquerda e cruzou. O Chelsea demorou para voltar e quatro jogadores do United foram na bola, desmarcados. McTominay foi quem mandou para a rede. Com a vantagem, o time da casa seguiu em cima e teve duas grandes chances para ampliar, com Garnacho. Porém, nos minutos finais, o United recuou para segurar o resultado, levou uma boa na trave, mas manteve a vantagem.

Jogos da 15ª rodada da Premier League

Terça-feira (5/12)

Wolverhampton 1×0 Burnley

Luton Town 3×4 Arsenal

Quarta-feira (6/12)

Sheffield United 0x2 Liverpool

Fulham 5×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x2 Bournemouth

Brighton 2×1 Brentford

Manchester United 2×1 Chelsea

Aston Villa 1×0 Manchester City

Quinta-feira (7/12)

Everton x Newcastle – 16h30

Tottenham x West Ham – 17h15

