Aston Villa faz grande jogo e vence o City na Premier League

Com uma grande atuação diante dos seus torcedores, o Aston Villa conseguiu se impor diante do Manchester City e venceu os atuais campeões da Premier League por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), em confronto direto válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante Bailey foi o grande destaque da partida e anotou o gol da vitória. Ao mesmo tempo, o brasileiro Douglas Luiz também teve uma grande atuação e além de ter acertado a trave do goleiro Ederson na reta final da partida no Villa Park, em Birmingham.

Dessa maneira, o Aston Villa chegou aos 32 pontos, subiu para a terceira posição do Campeonato Inglês e chegou a 14ª vitória consecutiva no Villa Park. Além disso, foi uma noite histórica para os torcedores do Aston Villa. O clube de Birmingham encerrou uma invencibilidade do City que já durava 10 anos no confronto direto entre as equipes.

Os Villans fazem grande início de temporada e aparece como único time fora do “Big Six” entre os quatro primeiros colocados da Premier League, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions. Além disso, o time comandado pelo técnico Unai Emery já garantiu a classificação antecipada para a fase mata-mata da Liga Conferência.

Outro fato histórico é que o triunfo nesta quarta-feira marcou a primeira vitória do técnico Unai Emery contra uma equipe comandada por Pep Guardiola.

Por outro lado, o City chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória e caiu para a quarta posição, com 30 pontos. Ao mesmo tempo, esta é apenas a segunda vez que Pep Guardiola fica quatro rodadas sem vitória na Premier League desde que assumiu o comando do clube de Manchester.

Aston Villa x Manchester City

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Villa Park, mas os donos da casa estiveram mais perto de abrir o placar. O Aston Villa conseguiu se impor dentro de casa e dificultou a vida do forte Manchester City, principalmente nos momentos finais. O brasileiro Douglas Luiz chegou a ter um gol anulado por conta da saída da bola na linha de fundo no início da jogada.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. Os Villans pressionaram o City e criaram as melhores chances de abrir o placar. Até que aos 27 minutos, o atacante Bailey foi recompensado pela boa atuação e abriu o placar após bela jogada individual. O gol animou os donos da casa que pressionaram em busca do segundo, mas pararam em grandes defesas do goleiro Ederson e na trave em finalização de Douglas Luiz.

De Bruyne é surpresa na lista do Manchester City para o Mundial de Clubes

No próximo fim de semana, o Aston Villa recebe o Arsenal, enquanto o Manchester City visita o Luton Town.

Jogos da 15ª rodada da Premier League

Terça-feira (5/12)

Wolverhampton 1×0 Burnley

Luton Town 3×4 Arsenal

Quarta-feira (6/12)

Sheffield United 0x2 Liverpool

Fulham 5×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x2 Bournemouth

Brighton 2×1 Brentford

Manchester United 2×1 Chelsea

Aston Villa 1×0 Manchester City

Quinta-feira (7/12)

Everton x Newcastle – 16h30

Tottenham x West Ham – 17h15

