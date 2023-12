Tottenham x West Ham: escalações e onde assistir

Tottenham e West Ham encerram a 15ª rodada da Premier League nesta quinta-feira (7). A bola rola às 17h15 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e as equipes querem reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Inglês para ganharem força na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Tottenham?

O Tottenham teve um início surpreendente na Premier League, mas teve uma queda nas últimas partidas. A equipe não vence há quatro jogos, sendo uma sequência de três derrotas antes do empate eletrizante contra o Manchester City, atual campeão, por 3 a 3 na rodada passada.

Dessa maneira, o Tottenham está em quinto na tabela, com 27 pontos, e viu o Manchester United encostar na briga por uma das vagas para as próximas competições europeias.

Por outro lado, a boa notícia fica por conta da presença do zagueiro Romero, que retorna de suspensão. Além disso, o brasileiro Richarlison pode estar de volta após ganhar alguns minutos no jogo contra o City.

Como chega o West Ham?

O West Ham, atual campeão da Liga Conferência, enfrenta desafios nesta temporada devido à perda de jogadores e poucas contratações. Na Premier League, estão na nona posição, com 21 pontos. Por outro lado, o título europeu na temporada passada garantiu uma vaga na Liga Europa, na qual os Hammers praticamente garantiram vaga nas oitavas de final.

No entanto, o West Ham vem de um empate por 1 a 1 contra o Crystal Palace e desperdiçou a oportunidade de superar o Brighton na tabela.

Além disso, o técnico David Moyes segue sem poder contar com o atacante Antonio, que ainda se recupera de lesão.

Tottenham x West Ham

15ª rodada da Premier League

Data e horário: quinta-feira, 07/12/2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Ben Davies e Udogie; Lo Celso, Bissouma e Kulusevski; Bryan Gil, Brennan Jhonson (Richarlison) e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

West Ham: Aréola; Coufal, Mavropanos, Aguerd e Emerson Palmieri; Álvarez, Ward-Prowse e Soucek; Kudus, Paquetá e Bowen. Técnico: David Moyes.

Onde assistir: Star+

