Olympique vence e afunda o Lyon no Francês

Em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha venceu o Lyon por 3 a 0, nesta quarta-feira (06). Os gols foram marcados pelo português Vitinha, o panamenho Michael Amir Murillo e pelo francês Aubameyang, já no segundo tempo.

Com o resultado, o Olympique de Marselha está em oitavo lugar, com 20 pontos. No momento, o último do G5 é o Reims. Já o Lyon segue na lanterna, em 18º lugar, com só sete pontos. A zona de rebaixamento tem ainda Lorient e Clermont, com 12 e 10. Já o primeiro fora é o Strasbourg, com 13. Assim, os donos da casa afundaram os visitantes na zona de rebaixamento.

Todas as equipes citadas têm 14 pontos. A liderança segue com o Paris Saint-Germain, com 33 pontos. O PSG até começou mal, mas venceu as cinco últimas partidas e tomou a ponta do Nice, hoje com 29. Depois, aparecem Monaco e Lille, com 27 e 26, respectivamente.

Vale lembrar que a Ligue 1 tem 18 times desde essa temporada. Assim, são 34 rodadas. Portanto, faltam 20 jogos. O Olympique de Marselha agora visita o Lorient, no próximo domingo (10), às 16h. Já o Lyon recebe o Toulouse, no mesmo dia, mas às 13h05.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.