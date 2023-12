Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bahia; veja o time

O Atlético-MG está escalado para a última partida da temporada. Nesta quarta-feira, o Galo enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, e ainda tem chances de título, por mais que sejam remotíssimas. Dessa forma, confira a seguir a escalação.

O técnico Felipão montou o time da seguinte maneira: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Pavón e Igor Gomes; Hulk e Paulinho.

Com 66 pontos, o Atlético tem três a menos que o líder Palmeiras. Para ser campeão, contudo, o Galo, além de vencer, precisa torcer pela derrota do clube paulista diante do Cruzeiro e tirar oito gols de saldo.

O Bahia, porém, chega pressionado e na zona de rebaixamento. A equipe de Salvador, caso seja derrotada, jogará a Série B em 2024. Para escapar do descenso, o Esquadrão de Aço precisa vencer e torcer para tropeços de Vasco ou Santos. Em caso de empate, o Vasco obrigatoriamente precisa perder.

Bahia e Atlético-MG se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida terá transmissão da Rede Globo e do Premiere.

