Brasil goleia a Nicarágua com Marta voltando a fazer gol

Goleada sem piedade. Afinal, a Seleção Brasileira feminina entrou em campo nesta quarta-feira, contra a Nicarágua, e não tomou conhecimentos das adversárias. Em partida realizada na Fonte Luminosa, em Araraquara, o time canarinho goleou por 4 a 0. Gabi Nunes, Marta, Luana e Aline Milene marcaram os gols do Brasil. O último gol da Rainha havia sido em fevereiro de 2022, contra a França.

Este foi o quinto jogo de Arthur Elias à frente da Seleção Brasileira feminina. Ele assumiu o comando após a saída de Pia Sundhage e, dessa forma, tem três vitórias e duas derrotas no total.

Como era de se esperar, o Brasil começou com tudo. E não demorou, porém, para abrir o placar. Aos 15, Bia Zaneratto cruzou da esquerda, e Eudimilla parou no travessão. No rebote, contudo, Gabi Nunes marcou. Aos 39, Júlia Bianchi cruzou da direita, e a goleira tentou afastar. A bola, entretanto, sobrou nos pés da Rainha Marta, que dominou e bateu com estilo para ampliar.

Este foi o último compromisso da Seleção em 2023. Vale lembrar que em 2024 o Brasil vai em busca do ouro inédito nas Olimpíadas de Paris. Por ter chegado à final da Copa América 2022, a Canarinho se classificou para o torneio. Na ocasião, a equipe de Pia foi campeã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.