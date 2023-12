Palmeiras escalado para o duelo contra o Cruzeiro; veja escalação

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Mineirão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa de apenas um empate para confirmar o título nacional. Contudo, uma derrota pode também garantir mais uma taça para a galeria do Alviverde.

Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro, Flamengo e Atlético são os únicos com chance de empatar em pontos, mas ainda teriam de tirar a diferença de saldo. O Verdão tem um saldo de 31, enquanto o Galo tem 23 e o Rubro-Negro 15. Esta é a única forma do time de Abel Ferreira perder o título.

Assim, para o jogo do título, o técnico Abel Ferreira vai mandar a campo o seguinte time: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Vanderlan; Breno Lopes e Endrick.

