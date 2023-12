Cruzeiro definido para enfrentar o Palmeiras; veja escalação

O Cruzeiro encara o Palmeiras nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Mineirão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa não tem mais chances de rebaixamento, mas ainda tem objetivos na competição. Afinal, um simples empate garante a equipe Celeste na próxima edição da Copa Sul-Americana.

A Raposa garantiu sua vaga na série A, após empatar sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos, pela 37° rodada do Brasileirão. Além disso, o Cruzeiro aproveitou as derrotas de Vasco e Bahia para garantir sua permanência na primeira divisão. Contudo, o duelo contra o Palmeiras pode modificar o campeão nacional.

Assim, para o duelo contra o Verdão, o técnico Paulo Autuori manda o seguinte time: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon; Japa, Lucas Silva e Ian Luccas; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

