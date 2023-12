De ‘férias antecipadas’, Inter está confirmado para enfrentar o Botafogo

O técnico Eduardo Coudet já definiu o time que encerra o ano do Internacional. Nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), o Inter recebe o Botafogo, no Beira-Rio, pela última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Internacional, então, vai a campo com a seguinte formação. A saber: Rochet, Bustos, Gomes, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício, Barros e Alan Patrick; Valencia.

Sem possibilidades de subir na tabela, o time gaúcho entra em campo para se despedir da torcida e para defender a nona colocação do Brasileirão, posição na qual garantiu, desde a penúltima rodada, vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

A equipe começou 2023 com Mano Menezes e só acumulou insucessos. Afinal, não chegou à final do Campeonato Gaúcho, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o América-MG e, no Brasileiro, jamais frequentou a parte alta da tabela. Em julho, o argentino Eduardo Coudet assumiu a equipe e a levou às semifinais da Libertadores. Porém, no Nacional, o Internacional continuou sem grandes ambições.

