São Paulo recebe oferta do Bragantino pelo lateral-direito Nathan

O lateral-direito Nathan, do São Paulo, despertou o interesse de outro clube paulista da Série A do Brasileiro. Afinal, o Red Bull Bragantino enviou uma proposta de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) pela compra do jogador. A informação é do SBT.

Nathan deve iniciar entre os titulares na partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Morumbi,em razão da lesão de Rafinha. O jogo vale pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista ainda não acenou positivamente para a negociação, já que pretende aumentar a proposta um pouco mais. Afinal, o entendimento no clube é o de que Nathan tende a se valorizar ainda mais no mercado. Prova disso é que atariu recentemente a cobiça de clubes da Inglaterra. Aos 21 anos, o lateral-direito é opção entre os reservas no elenco de Dorival Júnior. Contudo, os desfalques de Rafinha durante a temporada abriram espaço para que ele fosse bem aproveitado nesta temporada. Nathan disputou 31 jogos em 2023 com a camisa são-paulina e anotou um gol.