Abel ressalta força do elenco do Palmeiras antes de partida do título

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Mineirão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa de apenas um empate para confirmar o título nacional. Contudo, uma derrota pode também garantir mais uma taça para a galeria do Alviverde. Contudo, o técnico Abel Ferreira fez questão de ressaltar o trabalho feito pelo elenco nesta temporada, antes da partida contra a Raposa.

“Eu acho que as palavras são regularidade e equilíbrio, consistência. Essas são as marcas da nossa equipe, não é ter sempre nota 10 ou 5, é andar entre 7 e 8. Difícil no futebol é manter consistência e é a característica dessa equipe. Falei o que significa sucesso, não vamos ganhar sempre, mas o Palmeiras nos últimos anos está sempre na disputa. Esses jogadores trabalham muito e costumo dizer que mais cedo ou mais tarde o futebol devolve”, disse Abel.

Abel quer foto com… Ronaldo Fenômeno

Além disso, Abel projetou a partida contra o Cruzeiro, que pode garantir mais um Brasileiro ao Palmeiras e disse que deseja tirar uma foto com Ronaldo, antes de ir embora de Belo Horizonte.

“Semanas curta, tivemos dois dias para recuperar. Conseguimos um bom resultado no último jogo e queremos acabar bem o ano. Casa de um adversário que conhecemos, que estudamos. Grande clube que vai se manter, tem um presidente que é um grande idolo meu e espero não ir embora sem tirar uma foto com ele hoje”, completou o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.