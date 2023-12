Goiás se despede do Brasileirão com vitória sobre o América-MG

Na partida de abertura da 38ª rodada do Brasileirão, o Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, na Serrinha e ambas equipes se despedem da Série A. Luís Oyama, ainda na primeira etapa, anotou o gol da vitória do Esmeraldino na noite desta quarta-feira (6).

Dessa maneira, o Goiás, que teve a queda sacramentada na 36ª rodada, na derrota para o Grêmio, dá adeus ao Campeonato Brasileiro com 38 pontos, na 18ª posição.

Por outro lado, o lanterna América-MG, que vinha de uma vitória surpreendente por 3 a 2 sobre o Bahia, se despeda da Séria A com 24 pontos. O Coelho está rebaixado desde o dia 8 de novembro, quando perdeu por 3 a 0 para o Coritiba, na 33ª rodada.

O jogo

Diante de seus torcedores, o Goiás conseguiu se impor dentro de campo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com méritos. No entanto, o América-MG também soube aproveitar os contra-ataques e criaram oportunidades de perigo. Mas, foi o Esmeraldino quem abriu o placar em finalização de Luís Oyama na entrada da área.

Na segunda etapa o cenário foi parecido e o Goiás conseguiu controlar bem o jogo com a vantagem no placar. Por outro lado, o América-MG tentou sair mais para o ataque e até criou algumas oportunidades. No entanto, os visitantes pararam em defesas do goleiro Tadeu. Após alterações em ambas equipes, o ritmo da partida diminuiu e o Esmeraldino segurou o resultado até o apito final.

