Fortaleza acerta com goleiro Tadeu, do Goiás, para 2024

O Fortaleza, embora ainda não tenha terminado oficialmente sua participação no Brasileirão, já está pensando em 2024. E o Leão do Pici já tem o primeiro reforço acertado para a próxima temporada: é o goleiro Tadeu, atualmente no Goiás, mas que está em fim de contrato com o Esmeraldino. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Emerson Júnior.

Tadeu passou os últimos cinco anos defendendo o Goiás, pelo qual disputou 154 partidas. O goleiro de 31 anos teve grande destaque pela equipe goiana, mas não renovou o seu contrato no fim da atual temporada. Assim, acabou ficando livre para assinar um pré-contrato com o Fortaleza e chegará para reforçar a equipe do Nordeste no começo do ano que vem.

A princípio, Tadeu chega para disputar posição com João Ricardo no Fortaleza. Atual titular, o arqueiro tricolor vive uma altura importante na carreira, mas vai ter uma sombra à altura com a chegada do arqueiro. Tadeu terá a oportunidade de disputar, pelo Fortaleza, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão da Série A, ao longo da próxima temporada.

