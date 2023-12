Com Suaréz, Grêmio está escalado para pegar o Fluminense

A hora do adeus. Escalado pelo Grêmio para encarar o Fluminense, nesta quarta-feira (06), pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o atacante Luis Suárez fará seu último jogo pelo Tricolor, às 21h30, no Maracanã. Vale lembrar que o uruguaio não renovará com o clube gaúcho e deve acertar com o Inter Miami, onde reencontra o amigo Messi. Os dois completarão 37 anos em 2024.

Além de Suárez, o Grêmio terá ainda Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Pepê; Ferreira e Galdino. O Tricolor, vale lembrar, é comandado por Renato Gaúcho.

O Grêmio precisa vencer para se garantir na fase de grupos da Libertadores de 2024. Dependendo dos outros resultados, o Tricolor pode até terminar como vice-campeão. Isso porque o time de Suárez tem 65 pontos, enquanto Flamengo e Atlético-MG somam 66.

O Fluminense, por sua vez, irá a campo com Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

