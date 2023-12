O Fluminense está escalado para partida diante do Grêmio. Embora os jogadores tricolores não tenham grandes pretensões no Brasileirão, Fernando Diniz decidiu ir com força máxima em campo.

Após ir com um time alternativo no último domingo (3), Fernando Diniz optou por escalar os titulares nesta noite. Samuel Xavier, por outro lado, está se recuperando de uma entorse no joelho esquerdo e fica como opção no banco de reservas. Portanto, Guga inicia em campo novamente na lateral-direita.

Escalação do Fluminense

O Fluminense, dessa forma, está escalado com Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano. O único desfalque é Lelê, que foi advertido com terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso do jogo.

Aliás, os times se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. A expectativa é por mais de 40 mil torcedores no estádio para acompanhar os jogadores tricolores no último jogo do campeonato.

O bom público no Maracanã não é atoa. Afinal, este é o último compromisso do Fluminense antes da disputa do Mundial. A competição acontece entre os dias 18 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita.

