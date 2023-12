São Paulo definido para receber Flamengo na última rodada; veja

O São Paulo está definido para receber o Flamengo, nesta quarta-feira (6), pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor vai para seu último jogo na temporada com um time bastante alterado, já que diversos titulares estão fora por lesão ou suspensão. As principais novidades são Nathan, que entra na lateral direita, assim como Luciano, no meio-campo.

Os dois entram, respectivamente, nos lugares de Rafinha e Lucas Moura, machucados. Mas o jovem atacante Juan é outro nome que está confirmado na equipe titular. Ele vai para o ataque como nome único, afinal Luciano, Wellington Rato e Caio Paulista compõem o trio de meias. Aliás, o camisa 38 será o segundo lateral-esquerdo na equipe, além de Welington.

Assim, o São Paulo entra em campo com Rafael; Nathan, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano e Caio Paulista; Juan. A bola rola às 21h30, no Morumbi.

